Il Comune di Ravenna procederà all’acquisto dell’area necessaria alla realizzazione del nuovo parcheggio a servizio del centro sportivo e del centro abitato di Savarna.

Lo ha confermato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Cameliani in risposta al question time presentato dal consigliere comunale del Partito Democratico Idio Baldrati che da tempo sollecitava un intervento per rispondere alle difficoltà di sosta emerse durante le principali manifestazioni del paese.

La giunta comunale ha approvato la delibera che sarà portata in consiglio comunale entro fine mese e che prevede l’acquisizione di un terreno privato di circa 11.500 metri quadrati, in via Savarna, adiacente al campo sportivo.

L’intervento, del valore complessivo di 400.000 euro, è inserito nel Piano degli investimenti: nel 2026 verranno stanziate le risorse economiche per la progettazione e la costruzione del parcheggio, la cui realizzazione è prevista nel corso del 2027.

«L’esigenza di un’area di sosta adeguata – sottolinea Baldrati – è emersa in modo evidente durante le grandi manifestazioni di Savarna, come la festa del paese e quella di Halloween. L’acquisto del terreno e la successiva realizzazione del parcheggio rappresentano una risposta concreta e attesa da tutta la comunità.»