Savarna: superato il termine del 26 dicembre per il ponte. Per la piastra nuova assegnazione il 16 gennaio

Non arrivano buone notizie per Savarna. La data del 26 dicembre è stata superata e come previsto da più parti, non sono stati ultimati i lavori al ponte sul fiume Lamone. Come minacciato, il Comune di Ravenna dovrebbe quindi far partire le penali per la mancata riapertura dell’infrastruttura. Una cifra che lieviterà col passare dei giorni e che potrebbe oscillare fra i 144 mila e 600 euro e gli oltre 200 mila euro.

Tuttavia l’azienda, l’RCB di Bologna, potrebbe contestare il provvedimento. Tutto ruota attorno al progetto redatto dai tecnici comunali, secondo La Pigna sbagliato fin dal principio. Dal canto suo, l’azienda incaricata aveva fissato la scadenza dei lavori al 23 marzo 2023, ma il termine non è stato accettato dal Comune di Ravenna, il quale ha giudicato sufficienti le due proroghe già concesse di 90 e di 74 giorni.