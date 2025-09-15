“Il Partito Democratico di Ravenna accoglie con soddisfazione la risposta data nello scorso consiglio comunale dall’assessore Massimo Cameliani in merito alla richiesta avanzata dal consigliere PD Idio Baldrati sulla realizzazione di un nuovo parcheggio adiacente al centro sportivo di Savarna.

Cameliani ha confermato la volontà dell’amministrazione di acquisire l’area, attualmente di proprietà privata, così da renderla disponibile non solo per le attività sportive ma anche per l’intero paese che oggi non dispone di uno spazio di sosta di queste dimensioni. Una volta completata la fase di acquisizione, il Comune provvederà all’adeguamento del terreno agricolo per trasformarlo in un parcheggio funzionale e sicuro.

Il Partito Democratico continuerà a seguire con attenzione l’iter poiché il campo sportivo di Savarna è un luogo centrale per ragazzi, famiglie e associazioni, non solo del paese ma anche delle frazioni. La disponibilità dell’amministrazione a intervenire rappresenta un risultato importante che migliorerà la viabilità e la sicurezza e darà una risposta concreta a un bisogno della comunità.