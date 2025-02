Sassuolo entra nell’Associazione Italiana Città della Ceramica: la cerimonia a Faenza

Il Comune di Sassuolo entra a far parte dell’Associazione Italiana Città della Ceramica. Si tratta di un passo importante per il distretto produttivo emiliano-romagnolo, in grado di realizzare l’80% della ceramica italiana. La produzione artistica incontra la produzione industriale. Due anime che un tempo viaggiavano a braccetto nella prima metà del Novecento e che ora tornano a percorrere insieme i rispettivi cammini. Da almeno 15 anni era iniziato il dialogo fra le parti, oggi divenuto realtà e probabilmente anticipatore di una serie di nuove adesioni: potrebbero a breve entrare nell’associazione il Comune di Imola e persino le regioni Emilia-Romagna e Marche