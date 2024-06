Un momento per stare insieme, divertirsi e mettere alla prova le capacità motorie e sensoriali di ognuno. Asp dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con il Comitato territoriale Uisp Ravenna-Lugo organizza per sabato 29 giugno, dalle ore 9.30 del mattino nella Casa Residenza per Anziani Sassoli di Lugo, “Sassoli… sport anch’io”.

Partendo dal presupposto che l’attività motoria è importante in ogni fase della vita e per questo deve essere costantemente promossa sia tra i giovani che tra gli anziani, Asp e Uisp hanno sviluppato insieme questa iniziativa ospitata all’interno del Sassoli, Comunità Alloggio di via Fermini a Lugo. L’intento è quello di evidenziare come attraverso il gioco e il movimento fisico, adattato alle singole capacità, ogni ospite della Casa Residenza possa riscoprire gioia e vitalità, trovando l’occasione per socializzare.

Un evento dalle caratteristiche straordinarie se si considera il contesto nel quale viene proposto, ma allo stesso tempo semplice e spontaneo per il suo fine ultimo. Gli anziani potranno cimentarsi in sport dall’impegno fisico controllato e limitato, giochi, sfide e percorsi studiati dagli operatori della struttura in collaborazione con i tecnici Uisp e sotto la supervisione di fisioterapisti e volontari Auser.

Un progetto che vedrà la sua giornata conclusiva il 29 giugno, ma che in realtà è già partito da diversi giorni all’interno della struttura lughese con la redazione del programma e la collaborazione diretta degli ospiti. L’attività ha preso il via con l’assegnazione dello sport o gioco più consono e gradito ad ogni ospite in base alle singole attitudini, tra questi il bowling, bersagli, pallacanestro, percorsi e slalom.

Sabato 29 poi sarà l’occasione per invitare parenti e amici a condividere una mattinata diversa in compagnia, al termine della quale, verso le 11.30, si svolgerà anche un momento conviviale nel giardino della struttura con merenda e aperitivo preparato nella cucina del Sassoli.

“Questa iniziativa, innovativa e sorprendente – sottolinea Emanuela Giangrandi, amministratrice unica Asp Bassa Romagna – si aggiunge a tutte le attività che vengono sviluppate per il benessere dei nostri ospiti. Anche se anziani, anche se ospiti di una struttura residenziale, possono ancora contare su risorse sia motorie che sensoriali che, se opportunamente sollecitate e supportate, possono fare loro godere di momenti di gioco, movimento e divertimento, preziosi a tutte le età e per loro in particolare. La collaborazione con il Comitato territoriale Uisp Ravenna-Lugo che ci ha consentito, insieme all’impegno degli operatori del Sassoli, di dare vita al progetto ‘Sport anch’io’, è stata fondamentale. Ringrazio tutti, a nome dei nostri ospiti, e mi auguro che potremo continuare insieme su questa strada”.

“Abbiamo colto con grande piacere l’idea – racconta Gabriele Tagliati, presidente Uisp Ravenna-Lugo – perché rientra nello spirito della nostra associazione che fa della promozione dell’attività motoria riferita ad ogni età la propria bandiera. La condivisione di obiettivi e progetti fra realtà, solo all’apparenza così diverse come quelle impegnate in questa occasione, aprono nuovi scenari e possibilità per sviluppare percorsi che, nel caso trovassero una programmazione stabile e duratura, ci vedrebbero, con estremo piacere, impegnati con i nostri tecnici”.

Asp Bassa Romagna e Uisp Ravenna-Lugo