L’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia rivolge al professor emerito Giuseppe Sassatelli le sue “più vive congratulazioni per la recente elezione a presidente, per il prossimo triennio, dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna”, uno dei più antichi centri culturali e scientifici italiani, da sempre impegnato nella promozione del sapere e del confronto tra discipline. Sassatelli sarà anche presidente della classe di Scienze Morali.

“Siamo certi – sottolinea l’assessore Sbaraglia – che la sua guida dell’Accademia delle Scienze sarà preziosa tanto quanto lo è stata quella della Fondazione RavennAntica. E a tal proposito lo ringrazio sinceramente per il grande impegno e il lavoro profuso in questi anni, sia in qualità di presidente ma in precedenza anche di consigliere di amministrazione”.

Da presidente della Fondazione RavennAntica il professor Sassatelli si è tra l’altro in particolare occupato dell’allestimento e dell’inaugurazione delle due nuove sezioni del Museo Classis (Abitare a Ravenna e Pregare a Ravenna); del rinnovo dell’accordo di valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e artistico ravennate con particolare riferimento alle relazioni con il ministero della Cultura; delle importanti attività connesse al finanziamento e ai lavori di allestimento in corso dei locali del museo Classis destinati ad accogliere la “barca di Teodorico”.

L’elezione di Sassatelli a presidente dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna è avvenuta alla vigilia del rinnovo dei rappresentanti del Comune di Ravenna all’interno della Fondazione RavennAntica. In tale circostanza, il professor Sassatelli ha comunicato all’Amministrazione comunale di aver deciso, nell’assumere questo suo nuovo incarico, di lasciare la presidenza della Fondazione, pur non essendoci incompatibilità formale. Per il rinnovo del cda della Fondazione è online da oggi il relativo avviso pubblico.