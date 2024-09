Fino al 18 settembre la Scuola di Musica Giuseppe Sarti apre le porte a tutti gli appassionati di musica con i Sarti Music Day. Un’intera settimana dedicata a chi desidera intraprendere lo studio di un percorso musicale e scoprire le numerose opportunità offerte dalla scuola.

Durante gli Open Day, è possibile visitare la sede, incontrare i docenti, assistere a dimostrazioni pratiche e provare gli strumenti. È poi possibile assistere alle dimostrazioni per i corsi collettivi dedicati ai più piccoli, un’occasione unica per avvicinare bambine e bambini al mondo della musica in modo giocoso e divertente.

Per partecipare agli Open Day e prenotare una lezione di prova gratuita, è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 331-747708 oppure scrivere un’e-mail a info@scuolasarti.it, indicando il corso di proprio interesse. Il calendario completo degli incontri è consultabile su www.scuolasarti.it oppure sulla pagina Facebook ufficiale della scuola: https://www.facebook.com/scuolasartifaenza.

La Scuola di Musica Sarti propone un’ampia gamma di corsi dedicati a grandi e piccoli. Dipartimento Classico: Un percorso tradizionale e strutturato, dove gli allievi hanno la possibilità di approfondire lo studio degli strumenti classici e di perfezionare la loro tecnica sotto la guida di maestri esperti. Dipartimento Moderno: dedicato a chi vuole esplorare le sonorità più contemporanee, il dipartimento offre corsi di canto moderno, chitarra elettrica, basso elettrico, batteria e tastiere.

Per i più piccoli, la Scuola di Musica Sarti propone corsi di propedeutica musicale, un’introduzione al mondo della musica attraverso il gioco e la sperimentazione, condotta con metodologie didattiche innovative e docenti specializzati. Un modo per stimolare la curiosità e la creatività dei bambini e favorire lo sviluppo delle abilità motorie, la coordinazione, la manualità e il senso del gruppo.