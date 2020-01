Le “sardine” in piazza a Ravenna si sono date appuntamento in piazza Kennedy alle ore 18,30 di venerdì 24 gennaio a due giorni di distanza dal voto in Regione degli emiliano-romagnoli. Sardine colorate, “Romagna Mia” e “Bella ciao” non potevano mancare in questa manifestazione, dove i partecipanti sono stati invitati anche a portare un libro.

Ancora una volta l’evento si è organizzato in contrapposizione a un’altra piazza, piazza del Popolo accalorata dall’arrivo dei leader del centro-destra