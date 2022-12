Anche quest’anno il Brindisi di Mezzanotte sotto la Torre dell’Orologio caratterizzerà l’arrivo di Capodanno.I giovani artisti delle Onde Radio si esibiranno dalle ore 22.30 alle ore 0.30 in Piazza del Popolo con una scaletta di brani pop rock italiani e internazionali.

Dalle 17 e 30 alle 19 e 30 pizza gratis offerta dal Molino Naldoni; dalle 18 Aldo Fabbri illustrerà le bellezze e la storia della Fontana Monumentale di Faenza e della Torre dell’Orologio per una visita guidata esterna. e a mezzanotte panettone e spumante per tutti i presenti offerti dal Comune di Faenza. Si torna quindi a festeggiare il Capodanno dal vivo a Faenza dopo due anni di assenza.

Il brindisi di Capodanno di Faenza sotto la Torre dell’Orologio è organizzata da Materiali Musicali, dalla Casa della Musica e dal Comune di Faenza, in collaborazione con lo staff del sindaco e del vicesindaco, grazie al supporto di Tipografia Valgimnigli, Bcc e Molino Naldoni.

“In un itinerario che stiamo costruendo si può prenotare la cena di capodanno al Piccadilly di Faenza e dalle 0.30 si sta lavorando a una festa giovane in centro storico” sottolineano gli organizzatori.

“Il brindisi di capodanno sotto la Torre dell’Orologio di Faenza è dedicato come ogni anno ad Arte Tamburini, scomparsa in questi giorni 5 anni fa e per la quale auspichiamo al più presto il ricordo della nostra città attraverso l’intitolazione di una via come grande cantante e prima donna imprenditrice nel settore del folklore romagnolo. Inoltre ricordiamo i musicisti locali che ci hanno purtroppo lasciato in questi quasi tre anni di pandemia e che hanno costruito come musicisti insieme a noi la storia del rock e del liscio del nostro territorio a livello regionale e nazionale e che meriterebbero di essere raccontati in una grande storia del rock nelle scuole della nostra città, come si racconta la ceramica”.