Sarà solo il Comune di Ravenna ad eseguire nuovi controlli sui pini di Lido di Savio

Sarà il Comune di Ravenna, e solo il Comune di Ravenna, ad eseguire gli ulteriori controlli sulle alberature di viale Romagna a Lido di Savio. Lo ha sottolineato l’assessore Federica Del Conte durante l’ultima commissione consiliare nella quale è andato in scena un nuovo confronto, l’ennesimo, in merito al progetto del Parco Marittimo di riqualificazione del litorale. Per i nuovi controlli promessi dal Comune sui pini della località marittima, l’amministrazione bizantina si affiderà ancora una volta allo studio Morelli, riconosciuto a livello nazionale, lo stesso studio tecnico che ha eseguito le verifiche per il rischio di tutte le alberature comunali.