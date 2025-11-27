Sarà riqualificato l’ex centro fieristico di Faenza: aree verdi e un parcheggio a fianco della Casa della Comunità

L’ex centro fieristico di Faenza cambierà aspetto. Intorno infatti alla Casa della Comunità, in costruzione, l’amministrazione comunale avvierà lavori di rigenerazione per 500 mila euro: verrà riqualificato il parcheggio (200 posti auto), che sarà lasciato fruibile all’intera comunità, con aree verdi, giardini della pioggia e un nuovo filare di alberi; per collegare meglio il quartiere verranno realizzate nuove piste ciclopedonali, sarà garantita una linea del trasporto pubblico locale, che servirà anche la Graziola, e sarà recuperata la Sala Zanelli. Sarà realizzato inoltre un attraversamento in sicurezza per via Cittadini.

L’ex casa del custode della fiera diventerà la sede dei volontari della protezione civile. Grazie al bando “Sport e Salute”, che garantirà un fondo da 200 mila euro, verrà creata una nuova area verde da 300 mq.

La Casa della Comunità diventerà operativa in estate, ma solo il piano terra, a causa dell’aumentare dei costi.

La costruzione della Casa della Comunità sarà completata grazie ai fondi PNRR. Il primo piano rimarrà però vuoto, grezzo. Sarà finito nel 2027 e ospiterà laboratori di medici di medicina generale e ambulatori specialistici. Un terzo stralcio del progetto rimarrà invece al momento incompiuto, in attesa di fondi. Avrebbe dovuto contenere l’assistenza domiciliare, altri ambulatori specialistici e l’emergenza urgenza 24 ore su 24 per i casi non complessi, con il trasferimento del CAU dal centro Marconi. Oltre 4 milioni di euro i fondi necessari per terminare l’intero progetto (quasi 1 milione di euro per il secondo stralcio, oltre 3 milioni di euro per il terzo)