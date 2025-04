Confesercenti augura buon lavoro a Sara Morelli che ha preso in gestione il conosciuto Bar Centrale di Piazza della Repubblica di Mezzano, Ravenna: dopo anni di lavoro alle dipendenze, la giovane imprenditrice ha infatti rilevato la gestione dello storico locale.

Il bar, aperto dalle 5:00 di mattina alle 20:00 di sera, aspetta i clienti dalle colazioni all’aperitivo, passando per una pausa caffè o uno spuntino veloce. In fase organizzativa è il servizio a pranzo, prossima novità, ed al momento sono già disponibili deliziosi panini preparati espressi. Con tanti posti a sedere all’interno e qualche tavolino all’esterno, il bar Centrale è pronto a diventare un punto di riferimento per chi cerca un’atmosfera familiare e un servizio attento e veloce. Presente anche uno spazio interno al primo piano, ora in fase di ristrutturazione.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il mese di maggio. A Sara e al suo staff, va un grande in bocca al lupo da parte di Confesercenti.