La Guardia Costiera Ausiliaria (GCA) ringrazia la società SAPIR e il suo amministratore delegato, Dott. Mauro Pepoli, per la donazione di un modulo logistico destinato a supportare le attività dell’associazione.

Il contributo rappresenta un aiuto concreto per l’organizzazione, attiva tutto l’anno in numerose iniziative di volontariato a favore della comunità non solo in ambito marittimo. Il modulo logistico sarà impiegato per ottimizzare la gestione delle attrezzature e migliorare l’efficienza operativa.

“Ringraziamo SAPIR per questo gesto di attenzione – ha dichiarato il presidente Maurizio Gentilini – che ci permette di rafforzare il nostro impegno quotidiano al servizio della collettività.”

L’iniziativa conferma la sensibilità di SAPIR verso il volontariato locale e l’importanza della collaborazione tra realtà del territorio.