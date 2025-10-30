Nuovo e prestigioso riconoscimento per SAPIR S.p.A., che ieri, 29 ottobre, a Milano ha ricevuto il premio Best Managed Company 2025, assegnato alle imprese che si distinguono per eccellenza nella gestione e capacità di evolversi in un contesto economico in continua trasformazione.

Il premio, consegnato al Presidente Riccardo Sabadini e all’Amministratore Delegato Mauro Pepoli, rappresenta un attestato del costante impegno della società e di tutti i suoi dipendenti nel perseguire qualità, innovazione e sostenibilità.

Insieme a SAPIR, sono state premiate circa settanta aziende operanti in diversi settori e di varie dimensioni – dalle quotate alle medie imprese – accomunate da un percorso di crescita e solidità gestionale.

Il programma “Best Managed Company”, ideato in Canada nel 1993 e introdotto in Italia nel 2018, non si limita a valutare i risultati economici, ma osserva anche nel tempo l’evoluzione delle aziende, riconoscendo la capacità di rendere il miglioramento continuo una caratteristica distintiva.

Per SAPIR, questo riconoscimento è motivo di grande soddisfazione ma anche di responsabilità: un impegno a mantenere gli elevati standard raggiunti e a proseguire sulla strada dell’eccellenza.

«Il premio – sottolinea l’azienda – è il risultato dell’impegno e della dedizione di tutta la struttura SAPIR, che ogni giorno contribuisce con professionalità e passione al successo dell’impresa».