Il teatro di figura e quello d’ombre sono da sempre espressioni di grande fascino per bambini e bambine, e avvicinarli all’esperienza del “fare teatro”, grazie alla mediazione della Figura (burattino, ombra, pupazzo forma animate ecc.), attraverso metodologie quali One to One e Learning by doing in uno spazio accogliente e non giudicante, mette in gioco la creatività e una molteplicità di potenzialità espressive che spesso restano inespresse.

Nel laboratorio Mazapegul, oltre alla costruzione di una drammaturgia partecipata e a personaggi (con materiali di recupero), condivideremo un momento di sharing finale dell’esperienza. I burattini sono importanti perché sono strumenti che agiscono impegnando tutta la sfera comunicativa ed espressiva del bambino; sono una sua immagine speculare, dove lui riconosce il proprio “essere corporeo”, un essere corporeo che è anche libero di manifestare il suo immaginario. In questo laboratorio il Teatro di figura incontra le fiabe della tradizione orale romagnola (il titolo del workshop è ispirato al folletto dispettoso che annodava i crini di cavallo nelle stalle e lasciava il suo berretto rosso sui pozzi come segno della sua presenza), i racconti vernacolari e tutto ciò che rappresenta il patrimonio dell’immaginario dei nostri luoghi per fare in modo che i giovanissimi nativi digitali possano connettere il loro mondo, ascoltando, incantandosi e costruendo il patrimonio della tradizione e della cultura dei nostri luoghi.

I tre incontri si articoleranno in:

laboratorio sulla narrazione

laboratori di costruzione dei mazapegul

sharing finale dell’esperienza

La prima fase riguarda la fiaba, la narrazione e i metodi per costruire ed inventare storie attraverso conversazioni approfondite e tecniche gioco; la seconda ha come obiettivo la costruzione e l’uso di burattini, pupazzi, sagome ecc, ma anche la costruzione di maschere con materiali di riciclo.

L’ultima fase è la condivisione di un esito partecipato, utilizzando tutto ciò che si è costruito e raccolto durante il laboratorio.