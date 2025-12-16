La presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli ha svolto questa mattina, insieme con un gruppo di tecnici della Provincia, un sopralluogo a Sant’Eufemia, nel comune di Brisighella, dove è stato recentemente concluso un intervento del valore di quasi 2,6 milioni di euro su un tratto della strada provinciale 302 Brisighellese.

A est della linea ferroviaria (lato Brisighella) si è provveduto al consolidamento e all’adeguamento statico-sismico del muro di sostegno del corpo stradale, che fiancheggia la sponda sinistra del Lamone (tali lavori erano stati completati a fine 2024); a ovest del passaggio a livello (lato Marradi) sono stati effettuati un intervento di rettifica stradale, nel tratto compreso tra il ponte sul rio Puro Cielo e il ponte sul Lamone, e il contestuale consolidamento del versante afferente a tale tratto stradale; e questa è la parte di lavori che è appena stata terminata. Giunge così a ultimazione il complessivo intervento di “Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex strada statale 302 Brisighellese”.

“Le nostre colline – dichiarano la presidente Palli e il consigliere provinciale Luca Della Godenza, con deleghe, tra le altre, a strade e mobilità – sono da sempre un territorio vulnerabile. Grazie a questo intervento finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di Ravenna prima dei drammatici eventi alluvionali del 2023, abbiamo potuto mettere in sicurezza un tratto particolarmente critico della strada provinciale 302R – Brisighellese. L’impiego di materiali locali e l’attenta progettazione hanno consentito di realizzare un’opera che si integra armoniosamente nel paesaggio circostante, rispettando la fragilità del territorio e contribuendo a preservarne la bellezza. Siamo orgogliosi di aver potuto contribuire a questo importante progetto e di aver dimostrato che la cura del territorio è una nostra priorità”.