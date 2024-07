In occasione della festa di Sant’Apollinare, il Comune ha emanato un’ordinanza per prorogare gli orari di piccolo trattenimento per i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande, nella serata di lunedì 22 luglio, vigilia del patrono.

Nel dettaglio, tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del territorio comunale, potranno diffondere musica fino all’1 del 23 luglio, all’interno e all’esterno del locale, nelle aree di pertinenza a disposizione dell’esercizio e nel rispetto della normativa sull’inquinamento acustico previa presentazione della comunicazione al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo suap.comune.ravenna@legalmail.it

Per ogni altra informazione scrivere a: suap@comune.ra.it