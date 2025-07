Martedì 22 luglio, a partire dalle 23, le spiagge di Ravenna si illumineranno con i Fuochi d’artificio di Sant’Apollinare, per lo spettacolo pirotecnico su sulla costa ravennate, a cura di Cooperativa spiagge Ravenna e grazie al contributo dell’assessorato al Turismo e Club del sole vacanze all’aria aperta.

“Questo spettacolo è ormai un appuntamento fisso per la nostra comunità e per i tanti visitatori che ogni anno scelgono i nostri lidi – dichiara l’assessore a Politiche culturali e turismo, Fabio Sbaraglia –. È una serata speciale, che unisce tradizione e meraviglia, dedicata al nostro patrono, ma anche alla bellezza del territorio che ci circonda. Un’esperienza che racconta chi siamo, rafforza il senso di appartenenza e valorizza il nostro patrimonio naturale e culturale. Per questo, ogni anno, questa serata resta un evento da non perdere”.

“La serata della vigilia della festa del patrono di Ravenna rappresenta un momento di grande valore per la nostra comunità, unendo tradizione, identità e spirito di accoglienza – commenta Maurizio Rustignoli, presidente della Cooperativa Spiagge Ravenna –. Quest’anno, al consueto e attesissimo spettacolo pirotecnico, che illuminerà le spiagge del nostro litorale, si affiancheranno le proposte enogastronomiche degli stabilimenti balneari, che per l’occasione si trasformeranno in veri e propri palcoscenici di gusto e intrattenimento. Sarà una serata ricca di eventi, musica e sapori, pensata per valorizzare il nostro territorio e offrire a cittadini e turisti un’esperienza indimenticabile. Ringrazio tutti gli operatori balneari per l’impegno e la passione con cui contribuiscono a rendere speciale questa festa, confermando ancora una volta il ruolo centrale della costa ravennate nella promozione turistica e culturale della città, in un binomio, mare e città d’arte, che ha pochi eguali nel nostro Paese”.

I fuochi d’artificio saranno visibili in alcuni punti lungo la costa ravennate, creando una grande coreografia multicolore a Marina di Ravenna – Diga foranea Sud “Benigno Zaccagnini”; spiaggia libera di Punta Marina Terme e Lido di Classe spiaggia libera sud adiacente alla foce del Savio.

L’intera giornata di mercoledì 23 luglio, giorno di Sant’Apollinare, sarà animata da aperture straordinarie, visite guidate, concerti e iniziative diffuse, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di scoprire o riscoprire il patrimonio storico, artistico e musicale del territorio.

Tra i tanti eventi si segnalano:

in via eccezionale sarà garantito l’ingresso gratuito in alcuni dei principali luoghi della cultura statali: il Museo Nazionale di Ravenna, il Battistero degli Ariani, il Mausoleo di Teodorico e la Basilica di Sant’Apollinare in Classe.

Proseguono inoltre le iniziative di Mosaico di Notte, con aperture serali straordinarie che permetteranno di vivere i monumenti in una suggestiva atmosfera notturna. Il Battistero degli Ariani sarà visitabile dalle 18.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22.15), mentre i Musei Byron e del Risorgimento resteranno aperti fino alle 22.

A partire dalle 19 partiranno anche i consueti itinerari guidati: uno dal Battistero degli Ariani (piazzetta degli Ariani) e uno dai Musei Byron (via Cavour). Per chi desidera, sarà possibile anche prenotare un aperitivo presso il Bar L’Incontro, e usufruire di uno sconto del 10% per la cena alla Taverna Byron, riservato ai visitatori del museo.

Durante la mattinata di mercoledì 23 luglio saranno previste visite guidate gratuite (riservate ai possessori del biglietto cumulativo) alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, a cura delle guide dell’Opera di Religione. Partenze alle 9.30, 10.15 e 11 dal piazzale della Basilica. Ogni turno prevede un massimo di 15 partecipanti e la durata è di circa 30 minuti.

La serata si arricchirà di due appuntamenti musicali. Alle 21, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo ospiterà il concerto per Sant’Apollinare, con la partecipazione dei giovani talenti della Young Musicians European Orchestra, diretti da Filippo Bittasi. In programma l’Ottetto in mi bemolle maggiore op. 20 di Felix Mendelssohn Bartholdy. L’ingresso è libero e senza prenotazione, grazie all’organizzazione di Emilia Romagna Concerti in collaborazione con l’assessorato alla Cultura.

A seguire, alle 21.15 in piazza San Francesco, si terrà l’evento “Stasera che serata!”, concerto della Banda Musicale Cittadina di Ravenna, inserito nel cartellone di Ravenna Bella di Sera.

Si segnala, inoltre, che il Mar – Museo d’arte della città di Ravenna sarà aperto con orario festivo dalle 15 alle 19, proponendo le proprie collezioni permanenti. La Biblioteca Classense resterà chiusa, mentre la Biblioteca Oriani – Dante Plus sarà accessibile solo al mattino, dalle 10 alle 13.

Per Spiagge Soul il 22 luglio alle 22, al BagnOsteria Tarifa di Porto Corsini, spazio ai Lolo, formazione che unisce Mamah Diabate (ngoni), Jabel Kanuteh (kora), Marco Zanotti e Stefano Pilia: un quartetto che intreccia tradizioni dell’Africa Occidentale e sensibilità europee.