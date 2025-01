La tradizione della benedizione degli animali, che si celebra il 17 gennaio in occasione di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici, affonda le sue radici nei tempi antichi. Questa pratica è strettamente legata al mondo rurale, quando nelle parrocchie di campagna, nelle pievi e negli esarcati si benedicevano gli animali da reddito come auspicio di buona produttività. Con il passare dei decenni, la benedizione si è estesa anche agli animali da compagnia, riflettendo l’evoluzione del rapporto tra l’uomo e gli animali.

Oggi, con il crescente fenomeno del “pet”, gli animali da affezione sono diventati membri a pieno titolo delle famiglie. Il 17 gennaio rappresenta quindi un’occasione speciale per benedire non solo cani e gatti, ma anche piccoli animali da compagnia.

Per la prima volta, il SAR Team Faenza Unità Cinofile da Soccorso, attivo da anni sul territorio, porterà questa antica tradizione nel cuore di Faenza e proprio venerdì 17 gennaio, in occasione di Sant’Antonio Abate, organizza un evento speciale in piazza del Popolo.

Dalle 16.30 le Unità Cinofile del SAR Team Faenza, insieme ai loro cani da soccorso, offriranno dimostrazioni di condotta e ricerca di persone disperse e alle 17.30, S.E. Mons. Mario Toso, Vescovo di Faenza-Modigliana impartirà la benedizione degli animali presenti.

Tutti i proprietari di animali sono invitati a partecipare e a portare i propri amici a quattro zampe o altri piccoli compagni di vita.

Il pomeriggio è organizzato dal SAR Team Faenza e patrocinato dal Comune di Faenza