Nell’ambito della Rassegna “Ritroviamoci a casa di Olindo – Settembre Santalbertese”, nella serata di oggi, giovedì 11 settembre alle 21, Casa Guerrini (in via Olindo Guerrini 60 a Sant’Alberto) ospita la presentazione del libro “L’abbaglio del tempo” di Ermanno Montanari, dedicato alla natia Cambiano, con testi di Marco Belpoliti e Igort.

“Il quotidiano di Ermanna Montanari – scrive Belpoliti – è segnato dall’essere, fondamentalmente, un’attrice, e nonostante abbia realizzato negli anni scene e costumi, ideazioni e regie, è il palco a continuare a essere per lei il magnete. Ermanna Montanari si è trovata a confrontarsi ancora con quel mondo della sua infanzia che è Campiano. Fermare il tempo, o accettare il fatto che si arresti, per non farsene abbagliare, mi sembra stia qui, per quel che mi riguarda, l’origine della scrittura”.

Ermanna Montanari, attrice, autrice e scenografa, per il suo lavoro di attrice-autrice e per uno straordinario percorso di ricerca vocale ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra i quali ricordiamo: sette Premi Ubu come “miglior attrice” (l’ultimo dei quali per fedeli d’Amore, nel 2018) e il Golden Laurel del Festival internazionale Mess di Sarajevo; il Premio Lo straniero “dedicato alla memoria di Carmelo Bene”; il Premio Eleonora Duse; il premio dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro. Nel 2011 ha firmato la direzione artistica del Festival internazionale di teatro in piazza di Santarcangelo (edizione 41). Insieme a Enrico Pitozzi è fondatrice e direttrice di MALAGOLA, Centro internazionale per gli studi sulla voce dove la scuola di vocalità è il cuore, che si intreccia con archivi artistici e sonori. A Malagola è andato il Premio Ubu speciale nel 2022.

In relazione alla ricerca vocale di Montanari sono stati pubblicati i cd L’Isola di Acina e Ouverture Alcina (Ravenna Teatro), La Mano e Rosvita (Luca Sossella editore), fedeli d’Amore (Stradivarius). Scrive per riviste nazionali e internazionali e ha pubblicato diversi libri, tra i quali ricordiamo il più recente L’abbaglio del tempo (La Nave di Teseo, 2021) libro di racconti dedicato alla sua infanzia. Firma con E. Pitozzi Cellula, anatomia dello spazio scenico (Quodlibet, 2021, in italiano/inglese), e Prima voce (Sigaretten Edizioni Grafiche, 2022) che inaugura la Collana Malagola.

Ermanna Montanari ha fondato -insieme a Marco Martinelli- il Teatro delle Albe nel 1983 e da allora ne condivide la direzione artistica. Nel 1991 i due artisti fondano Ravenna Teatro, Centro di produzione Teatrale con sede al Teatro Rasi di Ravenna – ex chiesa di Santa Chiara, poi cavallerizza e poi teatro dalla fine del 1800 – unendo una necessità etica di radicamento nella polis a una vocazione internazionale.