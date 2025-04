Domani sera, venerdì 18 aprile alle ore 20,45 a Casa Museo Guerrini, in via Olindo Guerrini 60 a Sant’Alberto, l’Associazione Amici di Olindo Guerrini, in collaborazione con l’ANPI, Sezione di Sant’Alberto, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione di Sant’Alberto, presenta il libro “Il più bell’italiano: vita partigiana del dottor Mario Pasi”, di Giuseppe Masetti, Edizioni del Girasole.

Mario Pasi (Ravenna 1913-Belluno 1945) fu medico all’ospedale civile di Trento e partigiano militante nel Trentino e a Belluno con il nome di battaglia di Alberto Montagna. Commissario politico di Brigata, poi di Divisione e infine dell’intera Zona Piave, fu impiccato il 10 marzo 1945 dopo essere stato sottoposto a disumane sevizie. Per la sua attività e l’eroico silenzio sotto tortura fu subito insignito di Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria.

Introduce Paolo Belletti; presenta il volume l’autore Giuseppe Masetti, Direttore dell’Istituto storico della Resistenza.