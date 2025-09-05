Giovedì 11 settembre alle 20.30 nella sala della comunità di Sant’Agata sul Saanterno, in via Fucci Pollini 3, ci sarà una serata dedicata alla presentazione del piano di Protezione civile dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Durante l’incontro saranno presentate le implementazioni del piano di Protezione civile, con particolare attenzione al territorio di Sant’Agata sul Santerno: dove si trovano le aree di ammassamento, quali sono le zone soggette a evacuazione, come sono organizzati i soccorsi, quali sono gli strumenti per la gestione dell’emergenza.

Dopo i saluti di apertura del sindaco Riccardo Sabadini, interverranno David Minguzzi (responsabile del coordinamento di Protezione civile della Bassa Romagna) e Mariangela Baroni, responsabile del servizio Comunicazione e informazione dell’Unione della Bassa Romagna; seguirà la presentazione del gruppo comunale di Protezione civile di Massa Lombarda, convenzionato con il Comune di Sant’Agata sul Santerno.

In chiusura ci sarà l’intervento di Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato Ampro.