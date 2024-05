Sant’Agata sul Santerno si raduna al ponte della ferrovia: “Alzatelo oppure abbattetelo”

Un minuto di silenzio per le persone che hanno perso la vita durante l’alluvione, in particolare per Giovanni Sella e Neride Pollini, ricordati durante la fiaccolata di venerdì sera. Così, sabato mattina è iniziata la manifestazione al ponte della ferrovia di Sant’Agata sul Santerno, organizzata dall’associazione Sant’Agata 17 maggio 2023. Da quel giorno la linea ferroviaria che attraversa il ponte è chiusa. Il fango copre ancora i binari. Quel ponte è al centro, da un anno, delle proteste e delle richieste dei residenti di Sant’Agata. Qui si formò la voragine dal quale uscì l’acqua del fiume. Di fronte ci sono le prime case che furono investite da una corrente violentissima. Ora l’argine è stato rialzato, ma non è stato possibile innalzare il ponte, che continua quindi ad essere il punto debole del sistema di difesa del centro abitato. Si attende un progetto delle Ferrovie che ancora non arriva. Per i santagatesi quel ponte potrebbe anche essere demolito definitivamente e la linea ferroviaria chiusa, visti i pochi treni che la utilizzano.

Durante la manifestazione anche un momento di ringraziamento speciale ai volontari che prestarono soccorso