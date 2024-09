Sant’Agata Sul Santerno riparte il piedibus, il progetto che permette ai bambini di raggiungere la scuola senza auto e in compagnia. Il servizio è partito lunedì 30 settembre e sarà attivo per tutta la durata dell’anno scolastico.

Anche quest’anno il servizio si sviluppa su tre linee: la linea 1 «Agrintesa», attiva dal lunedì al venerdì, con partenza alle 7.55 dal parcheggio di via De Gasperi e fermata intermedia in largo XXV Aprile; la linea 2 «Elisa Fanti» dal lunedì al giovedì, con partenza alle 8 in largo Amendola e fermata intermedia in piazza Caduti di Nassiriya; la linea 3 «Bowling»”, attiva dal lunedì al giovedì, con partenza alle 8 da via Fornace/via Martiri Foletti e fermata intermedia in viale Baccarini.

Le famiglie potranno iscrivere i propri figli al servizio in qualsiasi momento dell’anno scolastico compilando l’apposito modulo sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

La buona riuscita del piedibus è possibile anche grazie ai volontari che possono candidarsi e dare la loro disponibilità contattando lo 0545 919914 oppure scrivendo una mail a piedibus@unione.labassaromagna.it