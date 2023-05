A Sant’Agata sul Santerno è in corso un riallestimento dei punti di soccorso e coordinamento dell’emergenza.

A seguito dell’attuale inagibilità delle strutture sanitarie, la colonna regionale della Lombardia ha allestito in piazza Umberto I (piazza del Comune) un posto diassistenza socio sanitaria per fornire assistenza sanitaria di base ai cittadini è aperto dalle 8 alle 20, con copertura sia infermieristica che medica.

Da giovedì 25 maggio è attivo alla palestra delle scuole elementari (via 4 Novembre) unpunto pasti riservato alla popolazione di Sant’Agata: per il pranzo dalle 12 alle 14, cena dalle 18.30 alle 20.30.

In via Angiolina rimane solamente il punto di raccolta e smistamento delle donazioni (vestiario, strumenti, eccetera).Si invitano i cittadini e i volontari a non portare ulteriore materiale a Sant’Agata, in quanto al momento non vi è la possibilità di stoccare e gestire ulteriori donazioni. Ulteriori eventuali necessità saranno comunicate esclusivamente tramite i canali ufficiali dell’Amministrazione comunale (sito internet, pagina Facebook del Comune di Sant’Agata sul Santerno, pagina Facebook del sindaco Enea Emiliani).

A tale proposito, si invitano cittadini e volontari a non dare credito alle informazioni che circolano in rete e su Whatsapp (vocali anonimi, post, eccetera) e di non contribuire alla loro diffusione, in quanto rischiano di creare situazioni di intralcio alle operazioni di gestione dell’emergenza.

Chi volesse offrirsi per donazioni, attività di volontariato e/o informazioni sulla corrente situazione emergenziale sono attivi i numeri 0545 299215, 0545 299323, 0545 299311. Per donazioni di tipo economico, si ricorda che è attiva la raccolta fondi sul sito www.labassaromagna.it.

Si ricorda che per i cittadini è attivo un punto unico informativo allestito presso la sede comunale provvisoria, nel plesso scolastico di via Roma 6. Per qualsiasi richiesta di informazioni è inoltre attivo tutti i giorni dalle 9 alle 17 il numero di telefono 333 2478238.

Riassumendo:

–Pasti: palestra delle scuole in via 4 Novembre

–Assistenza medica di base: piazza Umberto I

–Informazioni: plesso scolastico di via Roma 6

–via Angiolina c/o piazzale Agrintesa: raccolta e smistamento donazioni