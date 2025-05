Da lunedì 12 a venerdì 16 maggio viale Baccarini a Sant’Agata sul Santerno sarà interessato da un intenso transito di mezzi pesanti necessari all’allestimento del cantiere per la demolizione e rimozione del ponte ferroviario sul fiume.

Per consentire il passaggio dei mezzi, nei cinque giorni di lavoro sarà istituito il divieto di sosta su alcune porzioni del viale.

Saranno inevitabili alcuni disagi per il traffico e per i residenti; si consiglia ai residenti di tenere chiuse le finestre durante le ore di attività del cantiere per limitare l’ingresso di polvere.