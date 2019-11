Dalle ore 16 alle 18 del 21 novembre famiglie e bambini sono invitati a conoscere la scuola dell’Infanzia paritaria gestita da Solco Ravenna-Progetto Crescita e Fondazione Azzaroli. Il 10 gennaio il secondo open day

Porte aperte per bambini e famiglie che vogliono conoscere e approfondire l’offerta formativa della scuola per l’infanzia paritaria Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno in vista delle prossime iscrizioni scolastiche. Due le date degli open day in programma: giovedì 21 novembre dalle 16 alle 18, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini, e venerdì 10 gennaio 2020, sempre dalle ore 16 alle 18.

In entrambe le occasioni verranno invitate le famiglie e i bambini a conoscere gli spazi della scuola, l’offerta formativa, il piano pedagogico e le proposte organizzate durante l’anno scolastico; ci sarà inoltre un momento laboratoriale dedicato ai bambini presenti e una merenda per tutti.

L’Asilo Azzaroli, l’unica scuola per l’Infanzia presente a Sant’Agata, ha oltre 90 anni di storia, accoglie circa 70 bambini dai 3 ai 6 anni divisi in classi omogenee per età e dal 2018 è gestita in partenariato dal Consorzio Solco Ravenna, tramite la cooperativa associata Progetto Crescita, e dalla Fondazione Asilo Azzaroli, un’unione che ha garantito una continuità e un futuro allo storico istituto.

Tra le novità che i bambini nuovi iscritti potranno trovare spicca il potenziamento delle ore dedicate all’insegnamento della lingua inglese, grazie alla collaborazione stretta con la British School di Lugo. Durante l’anno scolastico verranno organizzati diversi momenti di apprendimento della lingua straniera insieme a un insegnante madrelingua.

Altro valore aggiunto della scuola è il progetto di continuità realizzato insieme all’asilo nido e alla scuola primaria di Sant’Agata, con i quali c’è piena collaborazione nella costruzione di un percorso coerente, familiare e sereno per tutti i bambini santagatesi.