Grave incidente sulla San Vitale nei pressi di Sant’Agata sul Santerno all’altezza delle Distillerie Mazzari verso le ore 19,30, una Fiat Panda con alla guida una giovane di 24anni con a bordo una ragazza di 20anni per cause in via di accertamento ha invaso la corsia opposta scontrandosi con una Fiat Punto condotta da un 56enne che sopraggiungeva da Massa Lombarda. Nello scontro violento sono rimasti feriti lievemente i due conducenti mentre la ragazza a bordo e rimasta ferita gravemente. Sul posto la Polizia Locale, gli uomini del 118.