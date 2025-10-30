Gli uffici comunali di Sant’Agata sul Santerno si trasferiscono dagli spazi della scuola secondaria di Primo grado «G. Pascoli» ai locali del circolo Anspi, in piazza Mons. Rambelli 1. Come noto, il municipio di sant’Agata sul Santerno è inagibile dal maggio del 2023, a causa dell’alluvione, ed è in fase di ripristino e messa in sicurezza sismica.

Il trasferimento al circolo Anspi si completerà a metà della prossima settimana e per questa ragione nelle giornate di lunedì 3, martedì 4 e giovedì 5 novembre l’Urp, i Servizi demografici e lo sportello Sociale-Educativo del Comune saranno operativi, ma resteranno chiusi al pubblico. Per il rilascio delle Carte d’identità elettroniche e le certificazioni anagrafiche sarà possibile rivolgersi ai Comuni limitrofi. Per le registrazioni di nascita e/o morte in scadenza bisognerà invece chiamare, dalle 10 alle 13, il numero 335 8181659.

«Il trasferimento sarebbe dovuto essere nei locali della biblioteca, al cui ripristino sta lavorando l’associazione nazionale Alpini – spiega il sindaco Riccardo Sabadini -. I lavori però non sono completi e rimanere negli spazi della scuola Pascoli, che quest’anno ospita anche la Primaria, non era più possibile. Questo spostamento è dunque necessario, ma non era preventivato, e purtroppo comporterà oneri sul bilancio del nostro Comune. A due anni e mezzo dall’alluvione, mancano ancora le ordinanze di ripristino del municipio, della torre civica, della biblioteca e di Casa Contadini. Intervenire su questo patrimonio con le risorse del Comune è inaccettabile: continueremo quindi a fare luce sulla mnostra situazione a rivolgersi a chi ci deve dare una mano per ripristinare ciò che abbiamo perso nel maggio del 2023».