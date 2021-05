L’insegnamento della lingua inglese è tra i punti cardine del piano didattico messo a punto dalla Scuola dell’Infanzia Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno, gestita dal Consorzio Solco Ravenna insieme alla Fondazione Asilo Azzaroli e alla cooperativa Progetto Crescita.

Grazie alla collaborazione con la Scuola Maria Ausiliatrice di Lugo, anch’essa gestita da Solco Ravenna, e alla lunga esperienza di questo istituto con l’insegnamento della lingua inglese, i bambini di 4 e 5 anni dell’Asilo Azzaroli stanno partecipando al laboratorio “Let’s learn with Puck”, insieme alla docente Valentina Montuschi. Durante le ore del corso vengono proposte attività ludiche, musicali e di ascolto per introdurre alcuni semplici contenuti, come le formule di saluto e presentazione, i colori, i componenti della famiglia e alcuni ambienti domestici.

«La nostra scuola riserva già un’attenzione particolare all’inglese, con questo laboratorio, vogliamo potenziare questo aspetto – sottolinea la coordinatrice Caterina Castellari -. I bambini piccoli sono molto reattivi, soprattutto quando il gioco è lo strumento con cui si insegna. I riscontri che abbiamo sono positivi e contiamo di andare avanti su questa strada, per fare di questa scuola dell’Infanzia, l’unica di Sant’Agata sul Santerno, un punto di riferimento di qualità per la comunità».