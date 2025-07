Sono in partenza giovedì 10 luglio i lavori di ristrutturazione della scuola primaria «Giovanni Pascoli» di Sant’Agata sul Santerno.

I lavori, già previsti prima dell’alluvione del 2023, permetteranno il miglioramento sismico e la riqualificazione energetica dell’intero edificio. L’importo complessivo dell’intervento è di 2.362.233,40 euro, di cui 848.041,40 euro di contributo regionale Por-Fesr 2021/2027, 500mila euro di indennizzi assicurativi e 1 milione di euro grazie a donazioni di cittadini e imprese; la parte restante (circa 14mila euro) è coperta da risorse comunali.

Salvo imprevisti, il cantiere durerà circa 320 giorni: per questo gli alunni della scuola primaria affronteranno l’anno scolastico 2025-2026 presso i locali della scuola secondaria di primo grado.

«Con questo importante intervento avremo un edificio scolastico sicuro ed efficiente, che ci consentirà di dare alle famiglie santagatesi un servizio di primo livello – commenta il sindaco Riccardo Sabadini -. Grazie alla loro posizione, le scuole sono state il punto di riferimento per tutta la nostra comunità non solo nella fase emergenziale dell’alluvione, ma anche oggi a oltre due anni di distanza: è tempo che tornino alla loro piena funzione. Ci auguriamo che questo possa avvenire entro l’anno scolastico 2026-2027, quando questo cantiere sarà ultimato e anche il municipio – per i quali finalmente sono partiti i lavori – sarà ripristinato».