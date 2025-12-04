sta mattina, nella Cattedrale di Ravenna, si è svolta la celebrazione dedicata a Santa Barbara, patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco. La messa, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Lorenzo Ghizzoni, ha visto la partecipazione delle principali autorità civili, militari e religiose della città: il Sindaco, il Prefetto, il Procuratore della Repubblica e i Comandanti provinciali dei diversi Corpi dello Stato, oltre a una numerosa rappresentanza di personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

La cerimonia, molto sentita dalla comunità marittima e da chi quotidianamente opera per la sicurezza dei cittadini, ha rappresentato un momento di riconoscenza verso chi svolge compiti fondamentali per la tutela della vita umana, in mare e a terra.

Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ing. Antonio Petitto, e il Comandante della Capitaneria di Porto e Direttore Marittimo dell’Emilia-Romagna, Capitano di Vascello Maurizio Tattoli, hanno rivolto un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini dei rispettivi Corpi, sottolineando l’impegno quotidiano, anche a rischio della propria incolumità, nel garantire sicurezza e assistenza alla cittadinanza.

Le benemerenze

Al termine della celebrazione religiosa si è svolta la consegna delle targhe di benemerenza, alla presenza dell’Arcivescovo, del Sindaco e del Prefetto.

I riconoscimenti hanno riguardato:

Padre Vincenzo Tomaiuoli , Direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei Migranti e dell’Apostolato del Mare, premiato per il suo instancabile impegno nell’assistenza sociale e spirituale verso la gente di mare.

Capitano di lungo corso Carlo Cordone , Presidente del Welfare della Gente di Mare – Comitato territoriale di Ravenna, per la dedizione e la professionalità nell’attività a sostegno dei marittimi, migliorando la qualità della vita a bordo e a terra.

Sante Ghirardi , Presidente dell’associazione Marinando, premiato per l’impegno nell’inclusione sociale attraverso la vela, considerata strumento di crescita e autonomia per persone di ogni età e abilità.

Giuseppe Cafaro e Luca Pistocchi , agenti della Polizia di Stato, per il coraggio dimostrato nel salvataggio di una donna caduta nelle acque della Darsena il 12 novembre 2025.

Sebastiano Fabbri e Pietro Vassura, assistenti bagnanti, che l’11 agosto 2025 a Casalborsetti hanno salvato un uomo privo di conoscenza praticando tempestive manovre di rianimazione.

La giornata si è conclusa in un clima di forte partecipazione, confermando lo stretto legame tra istituzioni e comunità ravennate, unite nel celebrare i valori di dedizione, coraggio e servizio alla collettività che Santa Barbara rappresenta.