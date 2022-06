“L’approvazione dell’atto di indirizzo integrativo è un’ottima notizia. Grazie all’azione combinata delle Regioni in sede di comitato di settore si sono superate le difficoltà pregresse, giungendo a una decisione che permetterà di approvare, auspichiamo in tempi brevi, il contratto del comparto”.

Così Raffaele Donini, assessore alle Politiche per la Salute dell’Emilia-Romagna e coordinatore della commissione Salute della Conferenza delle Regioni, commenta l’approvazione da parte del Comitato di settore Regioni-Sanità dell’atto di indirizzo integrativo necessario per la chiusura del negoziato relativo al rinnovo del contratto – triennio 2019-2021 – per il personale del comparto della sanità.

“Questo significa- aggiunge Donini – che finalmente potremo riconoscere un aumento economico giusto e doveroso ai dipendenti del comparto, premiando le professionalità di chi lavora nel nostro servizio sanitario, in particolare degli infermieri, operatori socio-sanitari e di tutto il personale che è stato in prima linea per l’emergenza Covid. È un tassello importante in un momento di difficoltà, a cui speriamo possano seguire altri segnali da parte del Governo”.

“Sul tavolo, infatti- chiude l’assessore- rimangono altre questioni aperte, in primis la copertura dei costi Covid, che le Regioni non sono in grado di coprire contando solo sui propri bilanci ordinari”.

Mara Cinquepalmi