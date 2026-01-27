Con il patto, siglato tra la Regione Emilia-Romagna e le organizzazioni di volontariato regionali Anpas, Croce Rossa e Misericordie, “abbiamo voluto creare un Tavolo regionale permanente per definire gli obiettivi e gli accordi convenzionali, oggi stipulati a livello di ogni singolo territorio, in modo parzialmente disomogeneo.

Lo scopo è dare una direzione comune, per co-progettare gli interventi e accompagnare l’evoluzione del sistema emergenza urgenza”.

Così l’assessore alla sanità dell’Emilia-Romagna, Massimo Fabi, ha spiegato il senso della nascita di un Tavolo regionale permanente tra l’assessorato alle politiche per la salute, i referenti delle Aziende sanitarie, e le rappresentanze regionali delle organizzazioni di volontariato.

Con la “nuova alleanza istituzionale stabile”, ha spiegato Fabi, “riconosciamo questo mondo associativo, che accompagna il sistema di cura della Regione da 40 anni, sull’umanizzazione delle cure”. Anpas, Croce Rossa e Misericordie d’Italia in Emilia-Romagna coinvolgono nei loro servizi un totale di 38.420 operatori, di cui 37.500 volontari, che contribuiscono al funzionamento dei sistemi socio-sanitario e di protezione civile, a partire dalle emergenze gestite dal sistema del 118, nelle quali le Odv intervengono nel 56% dell’attività in convenzione con le aziende Usl. Organizzazioni che, stamattina, hanno però evidenziato che il numero dei volontari è in calo.

Tra le finalità del Tavolo, la garanzia di un quadro regionale coerente per la formazione, la qualità delle prestazioni e l’applicazione uniforme delle procedure operative.

“I finanziamenti, nell’ambito dell’emergenza urgenza, sono in crescita continua” ha concluso Fabi. Presente alla firma, anche il presidente Michele de Pascale. Tra le situazioni da “tenere monitorate” ha sottolineato, ci sono “le aree interne, e l’interazione con un altro servizio essenziale, quello dell’elisoccorso, in forte potenziamento. Poi c’è tutta la frontiera della tecnologia. Quindi anche l’evoluzione della telemedicina”.