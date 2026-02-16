“Il Partito Democratico dell’Emilia-Romagna esprime pieno sostegno e condivisione della posizione assunta dal Partito Democratico di Ravenna in occasione del flash mob di solidarietà in programma lunedì 16 febbraio davanti all’Ospedale di Ravenna.

Siamo al fianco delle professioniste e dei professionisti del reparto di Malattie Infettive e, più in generale, di tutto il personale sanitario che ogni giorno opera nel Servizio sanitario pubblico con competenza, responsabilità e grande spirito di servizio. A loro va la nostra vicinanza, in un momento in cui il clima attorno al loro lavoro rischia di essere segnato da tensioni e polemiche che non aiutano né la serenità degli operatori né la fiducia dei cittadini.

Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, riteniamo fondamentale tutelare l’autonomia e la dignità professionale del personale medico e sanitario. Non è accettabile che, prima di qualsiasi accertamento definitivo, si alimentino narrazioni che mettono in discussione il lavoro di chi è chiamato ogni giorno ad assumere decisioni cliniche complesse all’interno di un quadro normativo articolato e delicato.

Riteniamo grave e irresponsabile che esponenti della destra abbiano scelto di intervenire con dichiarazioni improntate allo scontro politico. Le indagini non possono diventare strumenti di propaganda né occasioni per delegittimare l’intero sistema sanitario pubblico, che rappresenta uno dei pilastri più importanti della coesione sociale e del modello emiliano-romagnolo.

La responsabilità delle istituzioni è garantire insieme legalità, tutela della salute e rispetto delle garanzie fondamentali, senza scorciatoie e senza scaricare sui singoli professionisti le criticità che devono essere affrontate attraverso scelte politiche chiare, investimenti e programmazione.

Il Partito Democratico dell’Emilia-Romagna rinnova quindi il proprio sostegno al PD di Ravenna e ribadisce l’impegno a difesa della sanità pubblica, delle sue lavoratrici e dei suoi lavoratori, patrimonio essenziale delle nostre comunità.”