“Il 10 giugno 2024 -ha precisato il consigliere- è stato inaugurato il Cau a Faenza, dopo Cervia e Ravenna. Durante la campagna elettorale per le scorse regionali Michele De Pascale ha affermato che sui Cau ‘ci sono correzioni da fare’ e, inoltre, diversi sindacati in rappresentanza del personale medico-sanitario hanno richiesto a più riprese una totale revisione del sistema dei Cau, esprimendo il fallimento di una esperienza che non giova né ai pazienti né tantomeno agli stessi operatori sanitari. Per finire, l’assessore alla Sanità Massimo Fabi ha annunciato la chiusura dei Cau ritenuti inutili e lo stop alla costruzione di nuovi Cau”.

Da qui l’atto ispettivo per conoscere il futuro del Cau faentino e sapere “come l’esecutivo pensa di fare fronte agli accessi dei pronto soccorso da tempo saturi e congestionati, in caso di chiusura dei Cau”.