GVM Care & Research ha ospitato la 5ª Edizione di “Let’s keep in touch!”, l’evento annuale di ManyDesigns che si è tenuto il 5 e 6 giugno per fare il punto sullo stato dell’arte dei processi assicurativi in ambito sanitario. Due giornate ospitate al Maria Cecilia Hospital e Grand Hotel Castrocaro ricche di workshop, dibattiti e networking dedicate a tutti gli attori del sistema salute e del mondo assicurativo che utilizzano la soluzione Personal eClaim®.

“L’innovazione non è mai un atto solitario ma il frutto di una visione condivisa e testimonia l’interesse e l’impegno verso un obiettivo comune: rendere il nostro sistema sanitario sempre più efficiente, accessibile e umano, grazie al contributo della tecnologia e dell’innovazione organizzativa – ha dichiarato Maria Cecilia Sansavini, Vice Presidente Maria Cecilia Hospital, nel saluto inaugurale -. In un contesto in continua evoluzione, come quello della sanità, è fondamentale mantenere vivo il dialogo tra pubblico e privato, tra ricerca e pratica clinica, tra tecnologia e persone, con un obiettivo comune che è quello di semplificare, migliorare, umanizzare l’esperienza del paziente, la dignità del lavoro degli operatori, la sostenibilità del sistema”.

Durante l’evento sono stati approfonditi temi legati alla digitalizzazione dei processi sanitari e assicurativi, alla patient experience digitale e all’intelligenza artificiale, con un focus sulle soluzioni di ibridazione delle fonti di finanziamento e su innovazione organizzativa e tecnologica nella gestione dei processi assicurativi nel ramo malattia.

I partecipanti, fra cui le principali strutture sanitarie private e le maggiori compagnie assicurative italiane, hanno condiviso proposte e soluzioni (tecnologiche e di processo) che ottimizzano l’iter complessivo di gestione delle pratiche assicurative sanitarie e alcune case history di successo. Non sono mancati contributi istituzionali, con l’intervento dell’On. Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, e un focus sulle analisi di mercato elaborate da alcune delle principali Università Italiane.

“Siamo soddisfatti dell’ampia partecipazione che anche quest’anno ha registrato l’incontro Let’s Keep in Touch, segnale dell’interesse dei nostri partner assicurativi e sanitari alla costruzione di nuove sinergie finalizzate a garantire un sistema di sanità integrativa sostenibile e digitale – ha dichiarato l’ing. Ermanno Sacchi, Presidente di ManyDesigns –. Le soluzioni software, ormai ampiamente diffuse a livello nazionale, si confermano non solo come uno strumento di digitalizzazione dei processi assicurativi e di contenimento dei relativi costi gestionali, ma anche come un motore a supporto della progettazione e della realizzazione delle strategie di efficientamento di un settore sempre più importante della nostra economia”.

Dopo la prima giornata di lavori presso Maria Cecilia Hospital, il programma si è arricchito anche di un momento esclusivo, un tour dell’ospedale, eccellenza del territorio, che ha permesso agli ospiti di conoscere da vicino un efficiente modello di integrazione tra tecnologia, sanità e innovazione che, nella struttura di Alta Specialità di GVM Care & Research accreditato con il SSN, trova massima espressione.

Il Padiglione delle Feste del Grand Hotel Castrocaro ha fatto da cornice alla seconda giornata dell’evento. Un luogo dove la bellezza storica del luogo incontra la ricerca scientifica applicata al “Ben Essere” e alla longevità attraverso percorsi avanzati e innovativi per vivere meglio.