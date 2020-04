“Tutti confidiamo che presto si possa superare questa emergenza. E sarà fondamentale ripartire con le giuste misure di sicurezza. Sono stati firmati i decreti che assegnano ulteriori risorse a comuni, province e città metropolitane per la sanificazione e l’igienizzazione di uffici, ambienti e mezzi. In particolare ai comuni vengono assegnati ben 65 milioni. Per la nostra regione è previsto uno stanziamento di 7 milioni di euro. La ripartizione tiene conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da Covid-19 accertati, in modo da calibrare gli interventi in relazione al grado di esposizione al rischio”. Lo comunicano il senatore Marco Croatti e il deputato Carlo De Girolamo del MoVimento 5 Stelle.

“Ogni comune potrà dunque contare anche su risorse specifiche per aumentare la sicurezza con azioni di disinfezione dei luoghi pubblici. Tutti i comuni della provincia ravennate riceveranno queste importanti risorse. Il comune di Ravenna ad esempio potrà disporre di 150 mila euro. Un”altra misura importante per fare in modo che il territorio sia pronto a ripartire e torni più forte di prima”. Concludono Croatti e De Girolamo.

Questo in dettaglio il riparto per i Comuni della provincia di Ravenna.

Ravenna 150.003,08

Faenza 52.810,86

Lugo 27.257,40

Cervia 25.601,03

Bagnacavallo 13.321,95

Russi 9.957,54

Alfonsine 9.559,43

Massa Lombarda 7.431,54

Conselice 6.895,64

Castel Bolognese 9.386,08

Fusignano 7.803,10

Brisighella 5056,53

Cotignola 6.992,38

Riolo Terme 5.329,95

Solarolo 3.540,88

Sant’Agata sul Santerno 2.487,69

Casola Valsenio 2.358,73

Bagnara di Romagna 1.766,20