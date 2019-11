San Zaccaria senza medico di continuità assistenziale. Nei prossimi anni potrebbero esserci casi analoghi

San Zaccaria senza medico di continuità assistenziale dall’1 gennaio 2020. Il medico attuale infatti andrà in pensione e, al momento, l’azienda sanitaria non è ancora riuscita a trovare un medico subentrate o una soluzione sostitutiva per colmare il vuoto che si andrà a creare nei confronti dei residenti della zona. Un problema che andrà a colpire soprattutto gli anziani e tutti coloro in difficoltà a spostarsi per raggiungere le sedi di altri ambulatori medici. In assenza infatti di quello che una volta veniva chiamato medico di famiglia a San Zaccaria, verosimilmente i residenti dovranno farsi seguire da medici con ambulatori molto più distanti.

La questione è stata affrontata nella giornata di martedì 12 novembre in consiglio comunale. A portare le lamentele dei cittadini, i quali avevano già presentato una petizione, è stata la lista La Pigna.

Oggigiorno, l’attività del medico che andrà in pensione è portata avanti da una sostituta. L’azienda sanitaria si è attivata contattando i medici presenti nella graduatoria territoriale per assegnare un incarico temporaneo, in attesa di pubblicare il nuovo avviso per assegnare l’incarico definitivo nei prossimi mesi.