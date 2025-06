Il centro sportivo di San Zaccaria ha una nuova tensostruttura, inaugurata alcuni giorni fa dal sindaco Alessandro Barattoni e dalla consigliera regionale Eleonora Proni e realizzata in circa cinque mesi. L’intervento è stato finanziato con risorse comunali per 100mila euro e con 400mila euro di fondi europei assegnati al Comune dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’Atuss, Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile. La struttura, che consente di praticare tennis, pallavolo, calcetto al chiuso e sarà uno spazio idoneo per l’attività motoria della scuola primaria, è stata realizzata coprendo la piastra polivalente già esistente con una struttura costituita da una serie di arcate in legno lamellare e una copertura in membrana. Le fasce laterali sono apribili per una migliore fruibilità nella bella stagione. Per le tre attività sportive che si possono praticare al coperto sono stati acquistati dal Comune alcuni arredi e protezioni per quasi 40mila euro che arriveranno a fine estate.

“Si tratta di un intervento – ha sottolineato il sindaco Alessandro Barattoni – che sarà fondamentale per l’attività fisica di ragazzi e ragazze non solo di San Zaccaria, ma di tutto il territorio limitrofo. Uno spazio al servizio dello sport locale che rappresenterà anche un importante centro di aggregazione e socialità. Un intervento atteso dalla cittadinanza e realizzato in tempi celeri, per il quale ringrazio l’Amministrazione comunale precedente e la struttura tecnica del Comune di Ravenna”.

Ad oggi l’impianto sportivo comprende un campo da calcio regolamentare recintato, con illuminazione; un campo da calcio secondario anch’esso recintato e illuminato; un campo da calcio da allenamento; uno da beach; uno da calcio-tennis. Inoltre, è presente una struttura che comprende spogliatoi per atleti e arbitri, con i relativi servizi igienici e docce, una sala medica, la centrale termica e i servizi igienici per il pubblico, una tribuna e una biglietteria. Nel 2023, all’interno dei lavori di adeguamento dell’impianto alle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti sportivi, con un investimento di oltre 110mila euro, sono state realizzate la sala polivalente e il locale per la piccola ristorazione.