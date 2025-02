Un San Valentino piovoso per i ravennati che però non rinunciano a coccolarsi con un fiore o un cioccolatino. In molti festeggeranno a casa, qualcuno non festeggerà e c’è chi addirittura viene da fuori e ha scelto di passare la festa degli innamorati proprio a Ravenna. Alle rose quest’anno gli uomini preferiscono i fiori colorati, mentre le donne non rinunciano a regalare una rosa ai loro partner