Un San Valentino diverso, fatto di solidarietà e vicinanza concreta. A Ravenna l’associazione Realizzo il Tuo Sogno ODV ha organizzato l’iniziativa “Cena gourmet a domicilio”, portando gratuitamente – grazie alle donazioni raccolte – l’eccellenza culinaria di Chef Barbara direttamente nelle case di cinque pazienti ravennati affetti da gravi patologie.

In un giorno dedicato all’amore, l’associazione ha scelto di celebrare quello più coraggioso: l’amore di chi affronta ogni giorno la sfida della malattia. Per una sera, il suono delle terapie lascia spazio alla musica di sottofondo e al profumo di una cena d’autore, trasformando le mura domestiche in un piccolo ristorante privato.

L’obiettivo è chiaro: ricordare che la bellezza e l’emozione sono un diritto di tutti, soprattutto nei momenti più difficili. Se la malattia può limitare la libertà di uscire, non può togliere quella di sognare. Così, tra piatti preparati con cura e melodie che accompagnano la serata, la festa degli innamorati diventa un gesto concreto di vicinanza, dove il regalo più grande non si scarta, ma si vive insieme.