San Sebastiano: la Polizia Locale celebra il patrono

Le Polizie Locali della provincia di Ravenna celebrano il patrono, San Sebastiano, comandante dei pretoriani e messo a morte dall’imperatore Diocleziano nel 300 per la sua fede cristiana. Quest’anno le celebrazioni si sono tenute nel duomo di Faenza. La messa è stata celebrata dal vicario generale della diocesi di Faenza e Modigliana, Monsignor Michele Morandi, che ha ricordato il rapporto tra legge e libertà, interpretato da Gesù nel vangelo secondo Marco. La funzione si è poi conclusa con la preghiera a San Sebastiano.