Alcuni giorni fa i Carabinieri della Stazione di San Pietro in Vincoli hanno denunciato un minorenne della zona, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di porto abusivo di armi.

La denuncia è scaturita nel corso di un servizio di controllo del territorio, organizzato con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di stupefacenti e la criminalità diffusa. I militari hanno notato il giovane camminare con fare sospetto lungo una via del centro del paese e hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Durante la perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di 57 grammi di hashish, di un bilancino di precisione e di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 20 centimetri.

Alla luce di quanto rinvenuto, per il minorenne è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.