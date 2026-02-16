Dopo le recenti interrogazioni su strade e illuminazione pubblica, la lista civica La Pigna torna a incalzare l’Amministrazione comunale sulle criticità che interessano San Pietro in Vincoli e le frazioni limitrofe. I nuovi atti, firmati dalla capogruppo Veronica Verlicchi con il supporto del consigliere territoriale Gabriele Zoli, si concentrano su due ambiti ritenuti prioritari: servizi sanitari territoriali e continuità dell’impianto sportivo.

La prima interrogazione riguarda la Casa della Comunità di San Pietro in Vincoli, presidio sanitario di riferimento per un’ampia area del forese ravennate. La Pigna chiede il potenziamento del servizio prelievi, oggi non attivo tutti i giorni feriali, e l’introduzione dell’accesso libero per la consegna dei campioni urinari, per ridurre i disagi soprattutto a carico di anziani e persone fragili.

Un secondo atto solleva la questione della riattivazione della guardia medica e del servizio di pediatria, un tempo presenti nella struttura. Secondo Verlicchi e Zoli, l’assenza di questi servizi costringe oggi molti residenti a spostarsi fino a Ravenna, anche in orari notturni o festivi, con evidenti difficoltà per famiglie e cittadini più vulnerabili. “La sanità territoriale deve essere realmente di prossimità – dichiarano – e le Case della Comunità nascono proprio per garantire servizi accessibili e continuativi”.

Il terzo punto riguarda invece l’impianto sportivo di San Pietro in Vincoli. La Pigna chiede chiarimenti sulla situazione contrattuale e sulle intenzioni dell’Amministrazione rispetto al rinnovo o alla proroga della gestione, per assicurare continuità alle attività della società sportiva locale. “Le realtà dilettantistiche – sottolineano – sono un presidio sociale ed educativo fondamentale nelle frazioni. Dove la gestione funziona, va garantita stabilità”.

“Prosegue il nostro lavoro di ascolto sul territorio – concludono Verlicchi e Zoli –. Dopo aver sollevato le criticità su viabilità e illuminazione, torniamo a chiedere risposte concrete su sanità e sport. San Pietro in Vincoli e le Ville Unite meritano servizi adeguati e scelte amministrative all’altezza delle esigenze dei cittadini”.