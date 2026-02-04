San Pietro in Vincoli: chiesti interventi per migliorare la sicurezza della viabilità e del paese

Lungo confronto in consiglio comunale dedicato a San Pietro in Vincoli, con tre interrogazioni depositate dal gruppo La Pigna. Da tempo la comunità chiede interventi per migliorare la sicurezza stradale. Troppo alta la velocità dei mezzi che attraversano la frazione ravennate. La densità di traffico, già alta nel corso dell’anno, d’estate aumenta: gli automobilisti diretti al mare, provenienti dal forlivese e dal faentino, passano per quelle strade per evitare gli imbottigliamenti lungo le strade principali. I mezzi pesanti, poi, spesso, transitano nelle piccole vie secondarie, non particolarmente idonee. Il centro abitato di San Pietro in Vincoli, lungo via Epaminonda Farini, è costellato di attraversamenti pedonali segnalati, ma i residenti chiedono più protezione per chi attraversa.