Un grave incidente si è verificato verso le 5 di questa mattina, in via Canalazzo a San Patrizio di Conselice, un’Audi con a bordo 5 ragazzi ha sbandato ed è volata nel canale che costeggia la strada. I ragazzi sono stati prontamente soccorsi dagli uomini del 118, ma uno di loro per le gravi condizioni è stato trasportato al Bufalini di Cesena con l’elimedica. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico ed i Vigili del Fuoco per estrarre l’auto dal canale.