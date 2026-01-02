Massa Lombarda si prepara a celebrare il proprio Santo Patrono, San Paolo, con un calendario articolato e diffuso di iniziative che, come da tradizione, accompagnano la ricorrenza del 25 gennaio coinvolgendo l’intera comunità cittadina.

Un programma ampio che intreccia momenti culturali, spettacoli, appuntamenti religiosi, iniziative gastronomiche, attività per famiglie e numerose mostre ospitate nei luoghi culturali della città.

L’Assessora alla Cultura, Laura Guardigli, sottolinea: “San Paolo è una festa che si costruisce passo dopo passo, grazie a un lavoro paziente e condiviso con associazioni, volontari e realtà culturali e religiose del territorio. Il calendario 2026 nasce dall’idea di aprire luoghi, creare occasioni semplici ma autentiche di incontro e offrire proposte capaci di parlare a tutte le generazioni, mettendo al centro le persone e la partecipazione.”

Il Sindaco Stefano Sangiorgi aggiunge: “La festa del Patrono è un’occasione che unisce tradizione e vita contemporanea. San Paolo è un momento in cui Massa Lombarda si riconosce, si ritrova e si racconta, grazie all’impegno di tante realtà che contribuiscono a rendere questo calendario ricco, inclusivo e partecipato. Un ringraziamento va a tutti coloro che, con passione, rendono possibile questo percorso condiviso.”

Il calendario dei festeggiamenti di San Paolo 2026 prende il via già giovedì 8 gennaio e proseguirà fino a metà febbraio, con eventi che animeranno il centro storico, i circoli, le sale culturali e i quartieri.

Per tutta la durata delle celebrazioni, e fino al 31 gennaio 2026, in Corso Vittorio Veneto 55 sarà presente il Mercatino Mani di Donna, a cura degli Amici e Volontari dello IOR di Massa Lombarda, con vendita solidale di biancheria per la casa, vestiario e accessori.

Il primo appuntamento culturale è in programma giovedì 8 gennaio alle ore 20:45 al Circolo Massese, con l’incontro “C’era una volta Massa” di Michele Governa, un viaggio nella memoria e nella storia cittadina.

La sera successiva, venerdì 9 gennaio alle ore 21:00 alla Sala del Carmine, torna la rassegna Una Massa di Risate 2025–2026 con Giulia Trippetta protagonista dello spettacolo “La moglie perfetta”.

Venerdì 17 gennaio, all’ex bocciodromo, è in programma una Cena a tema Salento, a cura dell’Associazione Terzo Tempo in collaborazione con Bisboccia dal Griso. Nello stesso fine settimana, da sabato 17 a domenica 25 gennaio 2026, Piazza Mazzini ospiterà il tradizionale Luna Park che, come ogni anno, rappresenta uno dei momenti più attesi da famiglie e giovani.

La giornata di domenica 18 gennaio è particolarmente ricca di iniziative. Al Centro di Quartiere di Fruges si terrà “Aspettando San Paolo”, con spaghetti allo scoglio alle ore 12:00 e, nel pomeriggio, alle ore 16:00, la Tombola di San Paolo, a cura del CDQ Fruges. Nella stessa giornata, alle ore 16:00, presso la Chiesa di San Paolo, si svolgerà il tradizionale Concerto di San Paolo organizzato dalla Parrocchia di San Paolo Apostolo, mentre in serata, alle ore 20:45 al Circolo Massese, spazio alla musica corale con “Canta, Massa, canta”, miniconcerto del Coro Ettore e Antonio Ricci diretto da Aurora Rambelli.

A partire da venerdì 23 gennaio e fino a martedì 27 gennaio, Piazza Matteotti ospiterà la 28ª Sagra del Sabadone – “Il dolce di San Paolo”, a cura della Pro Loco di Massa Lombarda, con aperture differenziate nelle varie giornate. Sempre venerdì 23 gennaio alle ore 20:45, al Circolo Massese, è in programma l’incontro “Vespe e calabroni, come difendersi” con Adriano Pagani.

Il fine settimana centrale dei festeggiamenti prosegue sabato 24 gennaio, quando al Centro Culturale Venturini alle ore 10:30 si terranno le Letture a cura dei volontari Nati per Leggere, mentre alle ore 11:30, presso la Rotonda Lidl, è prevista l’inaugurazione del monumento all’interno della rotonda, a cura di AVIS Massa Lombarda.

Il momento culminante delle celebrazioni è domenica 25 gennaio, giorno del Santo Patrono. Al mattino, alle ore 10:30 nella Chiesa Parrocchiale di San Paolo, si svolgerà la Santa Messa Solenne, celebrata da Monsignor Giovanni Mosciatti, Vescovo di Imola. Nel corso della giornata saranno presenti anche il Gazebo “Io non rischio”, a cura del Gruppo Volontari di Protezione Civile di Massa Lombarda, e numerose iniziative diffuse nel centro cittadino. Nel pomeriggio, alle ore 17:00 al Centro Culturale Venturini, è in programma il Cruci-reading letterario dal titolo “Mi chiamo Paolo e ho scritto qualcosa”, a cura del Gruppo di lettura Venturiniani.

Il calendario si avvia alla conclusione venerdì 30 gennaio alle ore 20:45 al Circolo Massese, con l’incontro “Gioie e dolori di un campione immenso: Marco Pantani”, raccontato da Adriano Pagani.

Nota per le redazioni:

Di seguito, per agevolare il lavoro delle redazioni, il calendario completo degli appuntamenti in forma schematica.

Tutti i giorni fino al 31 gennaio 2026

Mercatino “Mani di Donna” – Corso Vittorio Veneto, 55

A cura di Amici e Volontari dello IOR Massa Lombarda.

Giovedì 8 gennaio, ore 20:45 – Circolo Massese

“C’era una volta Massa”, di Michele Governa.

Venerdì 9 gennaio, ore 21:00 – Sala del Carmine

Rassegna Una Massa di Risate 2025–2026: Giulia Trippetta in “La moglie perfetta”.

Venerdì 17 gennaio – Ex bocciodromo

Cena a tema Salento, a cura dell’Associazione Terzo Tempo, in collaborazione con Bisboccia dal Griso.

Da sabato 17 a domenica 25 gennaio 2026 – Piazza Mazzini

Luna Park

Domenica 18 gennaio – Centro di Quartiere di Fruges

Aspettando San Paolo:

ore 12:00 spaghetti allo scoglio – ore 16:00 Tombola di San Paolo.

Domenica 18 gennaio – Chiesa di San Paolo

Concerto di San Paolo, organizzato dalla Parrocchia di San Paolo Apostolo.

Domenica 18 gennaio, ore 20:45 – Circolo Massese

Canta, Massa, canta: miniconcerto del Coro Ettore e Antonio Ricci.

Da venerdì 23 a martedì 27 gennaio – Piazza Matteotti

28ª Sagra del Sabadone – “Il dolce di San Paolo”, a cura della Pro Loco di Massa Lombarda, con orari differenziati per ciascuna giornata.

Domenica 25 gennaio – Giornata del Santo Patrono ore 10:30, Chiesa Parrocchiale di San Paolo: Santa Messa Solenne , celebrata da Monsignor Giovanni Mosciatti, Vescovo di Imola; iniziative diffuse in centro, gazebo Io non rischio della Protezione Civile; ore 17:00, Centro Culturale Venturini: Cruci-reading letterario “Mi chiamo Paolo e ho scritto qualcosa”.

– Giornata del Santo Patrono Venerdì 30 gennaio, ore 20:45 – Circolo Massese

Adriano Pagani racconta Gioie e dolori di un campione immenso: Marco Pantani.

Le mostre

Numerose le esposizioni che accompagneranno San Paolo 2026, tra cui:

Particolare rilievo viene dato alla mostra “Storiette” di Marilena Benini e Stefano Tedioli, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda, ospitata sia alla Sala del Carmine sia al Centro Culturale Venturini.

Marilena Benini, illustratrice e progettista grafica, e Stefano Tedioli, fotografo e fotoreporter attivo nel mondo dell’editoria e dell’infanzia, propongono un percorso visivo che intreccia illustrazione e fotografia, rivolto a pubblici di tutte le età.

Sala del Carmine: da sabato 24 gennaio a sabato 14 febbraio 2026

Inaugurazione: sabato 24 gennaio, ore 17:30

Centro Culturale Venturini: da domenica 25 gennaio a sabato 14 febbraio 2026

Inaugurazione: domenica 25 gennaio, ore 10:00

Mostra fotografica su Orfeo Orfei e Luigi Quadri – Circolo Massese

Da sabato 10 a sabato 31 gennaio 2026.

Orari: festivi 15–18 e 20–22; feriali 20–22 (lunedì e mercoledì esclusi); 25 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 22.

Inaugurazione sabato 10 gennaio, ore 17:00;

Mostra “Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale” – Chiesa della Conversione di San Paolo.

Da domenica 25 gennaio a sabato 8 febbraio 2026.

Orari: feriali 9–12 e 15–17; festivi 9–10 e 16–17.

Inaugurazione domenica 25 gennaio, dopo la Messa delle ore 10:30, con la partecipazione del curatore Antonio Besana, giornalista e scrittore;

Mostra “Armonie Pittoriche” di Luigi Valgimigli – Sala Zaccaria Facchini

Da domenica 25 gennaio a domenica 1° febbraio 2026.

Inaugurazione domenica 25 gennaio, ore 11:30.

A cura di AVIS Massa Lombarda;

“Ferro e Forma. L’essenza dell’indissolubile” – Circolo Fotografico Massese.

Aperture:

sabato 24 gennaio ore 10–12 e 15:30–18;

domenica 25 gennaio ore 10–12 e 14:30–18;

sabato 31 gennaio ore 10–12 e 15:30–18;

domenica 1° febbraio ore 10–12.

“L’età della scuola, gli amici al bar, bellezze in bicicletta” – Palazzo Bonvicini. Dal 24 gennaio al 28 febbraio 2026, tutti i giorni dalle ore 10 alle 17. La mostra presenta 70 fotografie d’autore tratte dai calendari della Farmacia San Paolo degli anni 2014, 2015 e 2016.

Inaugurazione sabato 24 gennaio alle ore 11, androne di Palazzo Bonvicini, Corso Vittorio Veneto 18, Massa Lombarda.

Mostra realizzata da MEmoria corTA (Giornale di Massa – DOD Artegrafica – Villa Alba).

Mostra “NUCLEO” di Piergiorgio Missiroli – Ex magazzini Buscaroli, Via Bagnarolo 1.

Sabato 25 e domenica 26 gennaio 2026, dalle ore 9 alle 20.

La mostra propone una riflessione visiva su Massa Lombarda e le sue innumerevoli “anime”, una visione d’insieme costruita attraverso dettagli che mutano nel tempo.