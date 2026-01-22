In occasione delle celebrazioni di San Paolo, Massa Lombarda propone un articolato percorso espositivo che affianca immaginazione, fotografia e riflessione sull’identità dei luoghi, coinvolgendo spazi e linguaggi differenti. Un programma che mette al centro la cultura come occasione di incontro e di racconto condiviso.

Fulcro del calendario è la mostra Storiette, di Marilena Benini e Stefano Tedioli, allestita dal 24 gennaio al 14 febbraio 2026 alla Sala del Carmine e al Centro Culturale Venturini. Un progetto espositivo accogliente e colorato, che unisce pittura, collage, fotografia e installazioni in un universo narrativo sospeso tra fiaba, gioco e citazione, dove le immagini diventano spunti per brevi racconti immaginari, aperti allo sguardo e alla sensibilità di ciascun visitatore.

Benini e Tedioli, coppia nella vita e nel lavoro, condividono da oltre venticinque anni un percorso di ricerca nell’ambito della comunicazione, dell’editoria e dell’arte, con uno sguardo rivolto al mondo dell’infanzia e alla dimensione della memoria. Alla Sala del Carmine le fotografie di Tedioli mettono in scena giocattoli ambientati, spesso sott’acqua, in immagini ironiche e delicate realizzate senza artifici digitali, affiancate dai dipinti e dai collage di Benini, che costruiscono fiabe, giardini inventati e micronarrazioni sospese; al Centro Culturale Venturini mobiles, oggetti, raccolte di giocattoli e piccole installazioni dialogano con lo spazio museale, invitando il pubblico a una scoperta lenta e curiosa.

Il percorso è arricchito da proiezioni video e dalla pubblicazione di un piccolo catalogo che accompagna il progetto. Storiette invita a fantasticare, a costruire connessioni personali, a lasciarsi guidare da dettagli e simboli che richiamano leggerezza, pazienza e gioco.

Accanto a “Storiette”, il programma di San Paolo comprende anche la mostra Nucleo di Pier Giorgio Missiroli, in programma il 24 e 25 gennaio negli Ex Magazzini Buscaroli. Un progetto fotografico che racconta Massa Lombarda attraverso circa 140 scatti, offrendo una doppia chiave di lettura: la visione d’insieme della città e l’attenzione ai singoli dettagli che ne compongono l’identità. Un’indagine visiva che interroga il concetto stesso di comunità e di appartenenza, mettendo in dialogo immagini, spazio e memoria collettiva.

“Le mostre organizzate in occasione di San Paolo – dichiara Laura Guardigli, assessora alla Cultura – rappresentano un percorso culturale pensato per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare linguaggi artistici differenti. Storiette e Nucleo sono due progetti molto diversi tra loro, ma accomunati dalla capacità di raccontare, ciascuno a suo modo, la relazione tra immaginazione, quotidianità e identità. Come Amministrazione crediamo che la cultura debba offrire occasioni di sguardo, di riflessione e di scoperta, soprattutto nei momenti di festa, quando la comunità si ritrova”.

Il programma espositivo di San Paolo si inserisce così in un più ampio calendario di iniziative che conferma la volontà di Massa Lombarda di investire nella cultura come spazio di dialogo, narrazione e partecipazione.

Il calendario espositivo delle celebrazioni di San Paolo si arricchisce inoltre di ulteriori appuntamenti, ospitati in diversi spazi della città.

Al Circolo Massese è visitabile, dal 10 al 31 gennaio, una mostra fotografica dedicata a Orfeo Orfei, pittore, e Luigi Quadri, storico e studioso della storia locale, due figure centrali per la memoria culturale di Massa Lombarda.

Presso la Chiesa della Conversione di San Paolo, dal 25 gennaio all’8 febbraio, è allestita la mostra “Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale”, a cura di Caritas Massa Lombarda, dedicata alla Tregua di Natale del 1914. L’esposizione propone un percorso di riflessione sui temi della pace, della solidarietà e della speranza, con inaugurazione domenica 25 gennaio dopo la messa delle ore 10.30, alla presenza del curatore Antonio Besana, giornalista e scrittore.

Il Circolo Fotografico Massese ospita la mostra “Ferro e Forma. L’essenza dell’indissolubile”, un dialogo tra le sculture in ferro di Renato Mancini e le interpretazioni fotografiche dei soci del circolo, in programma in quattro giornate tra il 24 gennaio e il 1° febbraio.

A Palazzo Bonvicini, dal 24 gennaio al 28 febbraio, è visitabile la mostra “L’età della scuola, gli amici al bar, bellezze in bicicletta”, realizzata da MEmoria corTA, che raccoglie settanta fotografie d’autore ispirate ai calendari storici della Farmacia San Paolo e dedicate a luoghi e momenti della vita quotidiana, in continuità con il percorso avviato lo scorso anno.

Infine, presso la Sala Zaccaria Facchini, dal 25 gennaio al 1° febbraio, è in programma la mostra “Armonie Pittoriche” di Luigi Valgimigli, a cura di AVIS Massa Lombarda, con inaugurazione domenica 25 gennaio alle ore 11.30.