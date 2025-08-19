Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che ha tenuto in apprensione una famiglia lughese e mobilitato decine di militari tra le province di Ravenna, Ferrara e Bologna.

Un uomo di 87 anni, residente nella periferia di Lugo, nella mattinata di ieri si era allontanato dalla propria abitazione senza fare ritorno. Vedovo e abitudinario, l’anziano si era messo alla guida della sua utilitaria lasciando il cellulare a casa. A dare l’allarme è stato il figlio, preoccupato per l’assenza insolita del padre.

Raccolta la denuncia, i Carabinieri di San Lorenzo hanno immediatamente attivato il piano di ricerca per le persone scomparse, coordinati dalla Prefettura di Ravenna. L’assenza del telefono cellulare e di un GPS a bordo del mezzo ha reso più difficoltose le operazioni, ma un varco elettronico stradale ha permesso di seguire la pista fino alla provincia bolognese.

In perfetta sinergia con i militari delle Compagnie di Imola e Portomaggiore, le ricerche si sono concentrate nella zona tra Argenta e Molinella, dove intorno alle 23 i Carabinieri hanno individuato l’auto. All’interno c’era l’anziano, in stato confusionale ma in buone condizioni di salute: probabilmente si era smarrito e, dopo aver vagato per ore nelle campagne, era rimasto bloccato senza carburante.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha disposto il trasferimento all’ospedale di Argenta per ulteriori accertamenti. Grande la commozione quando figlio e nipote hanno potuto riabbracciarlo, ringraziando i Carabinieri per l’impegno e la tempestività dimostrata.